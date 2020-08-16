Додо: Отдадим все силы, чтобы оставить этот день в истории Шахтера

"В течение недели Мистер провел специфическую работу по изучению нашего соперника, и я думаю, что мы будем полностью подготовлены к матчу. Проблемы нам может доставить не столько оборона, сколько нападение «нтера.

Інтер – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

В атаке команда особенно сильна и вызовет много сложностей. Поэтому нам очень важно пресекать каждый выход противника в атаку и действовать со своей стороны правильно. Мы подготовили хорошую стратегию для этого поединка.

Что будет значить для меня выход в финал? Это, безусловно, будет особенный момент. Он станет большой благодарностью лично для меня и для всех моих партнеров. Тот факт, что мы сейчас уже в полуфинале Лиги Европы, да еще и с возможностью завтра пройти в финал, – огромная заслуга всей команды. Мы отдадим все силы, будем максимально стараться на поле, чтобы оставить этот день в истории Шахтера. Сделаем все, чтобы добиться отличного результата в завтрашней игре и пройти в финал", – цитирует слова Додо с предматчевой пресс-конференции официальный сайт "горняков".

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало встречи в 22:00.

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