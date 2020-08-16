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Інтер – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

18:30 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вважає, що "гірники" та міланський Інтер добре вивчили один одного, тому навряд чи зможуть чимось суттєво здивувати опонентів, хоча певну варіативність у грі це не виключає.

 

"Ми спокійно чекаємо цього матчу. Звичайно, дуже хочемо пройти у фінал. Ми знаємо, що на нас чекає сильний суперник, та ми до цього готові. Спокій – у нашому ДНК, і за межами поля. Це складова частина нашої команди.

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Зараз усі команди не відступають суттєво від свого стилю гри. Так, іноді ми намагаємося здивувати нашого суперника. Завжди можна продемонструвати певну креативність, та загалом, думаю, що обидві команди добре вивчили одна одну. Весь сезон ми працювали певним чином, і в кінці побачимо результат", – сказав Каштру на передматчевій прес-конференції у неділю в Дюссельдорфі.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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Джерело: Футбол 24
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