"Мені завжди здається, що я можу прискоритися і бути ще швидшим. Суперник же трохи пригальмовує нас. Звичайно, завжди радію, коли б'ю такі рекорди. Прискорення постійно відпрацьовую на тренуваннях, тому в грі все відбувається абсолютно вільно.

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Я не знаю, що треба робити для того, щоб ставати швидшим... Просто біг, прискорення. До того як прийти у футбол, в Бразилії я займався легкою атлетикою, і зараз мені це стало в нагоді. Такою є одна з моїх характеристик, яка дозволяє грати на позиції крайнього захисника", – пояснив Додо в коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, у товариському матчі проти Олімпіка бразилець розвинув швидкість 34,2 км/год, що стало рекордом "гірників" у нинішньому сезоні.

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