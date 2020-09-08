"Мне всегда кажется, что я могу ускориться и быть еще быстрее. Соперник же немного притормаживает нас. Конечно, всегда радуюсь, когда бью такие рекорды. Ускорение постоянно отрабатываю на тренировках, поэтому в игре все происходит абсолютно свободно.

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Я не знаю, что надо делать для того, чтобы становиться быстрее... Просто бег, ускорения. До того как прийти в футбол, в Бразилии я занимался легкой атлетикой, и сейчас мне это пригодилось. Такова одна из моих характеристик, которая позволяет играть на позиции крайнего защитника", – пояснил Додо в комментарии Shakhtar News.

Напомним, в товарищеском матче против Олимпика бразилец развил скорость 34,2 км / ч, что стало рекордом "горняков" в нынешнем сезоне.

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