Додо: Перші 6 місяців пішли на адаптацію, тепер буду боротися за місце в складі Шахтаря

Бразильський захисник донецького Шахтаря Додо розповів про адаптацію і цілі на наступний сезон.

"Я думав, що адаптація буде важкою. Ми живемо на территорії, де і всі футболісти. Тут є все – супермаркет, ресторан, аптека. Навіть можна нікуди не виходити, якщо не хочеться.

Тут майже немає бразильської їжі. Навіть рис не такий. Немає бобів, м'ясо інше. Але моя дружина привезла взимку багато рису і бобів, а мені подобається їсти те, що я знаю.

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Я націлений на наступний сезон. Перші 6 місяців пішли на адаптацію. Тепер потрібно боротися за місце в складі. Я хочу ретельно працювати і опинитися в старті, а також залишитися в Шахтарі на довгий час", – цитує Додо видання Globo.

Нагадаємо, Додо приєднався до Шахтаря у грудні минулого року, раніше бразилець грав у складі Корітіби.

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