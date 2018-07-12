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Додо: Первые 6 месяцев ушли на адаптацию, теперь буду бороться за место в составе Шахтера

13 июля 08:00 4 Читати українською
Додо: Первые 6 месяцев ушли на адаптацию, теперь буду бороться за место в составе Шахтера
Додо / Фото ФК Шахтер

Бразильский защитник донецкого Шахтера Додо рассказал об адаптации и целях на следующий сезон.

"Я думал, что адаптация будет тяжелой. Мы живем на территории, где и все футболисты. Здесь есть все – супермаркет, ресторан, аптека. Даже можно никуда не выходить, если не хочется.

Здесь почти нет бразильской еды. Даже рис не такой. Нет бобов, мясо другое. Но моя жена привезла зимой много риса и бобов, а мне нравится есть то, что я знаю.

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Я нацелен на следующий сезон. Первые 6 месяцев ушли на адаптацию. Теперь нужно бороться за место в составе. Я хочу усердно работать и оказаться в старте, а также остаться в Шахтере на долгое время", – цитирует Додо издание Globo.

Напомним, Додо присоединился к Шахтеру в декабре прошлого года, ранее бразилец играл в составе Коритибы.

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