Мілан, Рома, Ліон та РБ Лейпциг зробили запити щодо трансферу Додо, повідомляє Marca. Також нікуди не зник інтерес Баварії, яка і раніше намагалась придбати оборонця.

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Попри те що Шахтар встановив цінник у 20 млн євро на свого латераля, клуби розраховують підписати бразильця безкоштовно. Цікаво, що його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2025 року.

Зауважимо, що у поточному сезоні 23-річний Додо провів 26 матчів та оформив 4 результативні передачі.

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