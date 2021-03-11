"Так, була пропозиція від Баварії, але не все залежить від мене. Я був дуже щасливий, адже працюю для того, щоб великі клуби цікавилися мною.

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Якщо цього разу перехід не відбувся, отже та сторона доклала надто мало зусиль. Моя голова завжди повинна бути зосереджена на Шахтарі", – запевнив Додо у коментарі UOL Esporte.

Нагадаємо, влітку 2018 року Шахтар заплатив Корітібі за захисника 2 млн євро. Чинний контракт бразильця розрахований до 2025-го, ціна за Transfermarkt – 18 млн.

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