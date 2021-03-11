"Да, было предложение от Баварии, но не все зависит от меня. Я был очень счастлив, ведь работаю для того, чтобы большие клубы интересовались мной.

"Поиск в интернете выдал бомбы и войну": Додо вспомнил свой переход в Шахтер

Если на этот раз переход не состоялся, значит та сторона приложила слишком мало усилий. Моя голова всегда должна быть сосредоточена на Шахтере", – заверил Додо в комментарии UOL Esporte.

Напомним, летом 2018-го Шахтер заплатил Коритибе за защитника 2 млн евро. Действующий контракт бразильца рассчитан до 2025-го, цена за Transfermarkt – 18 млн.

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя