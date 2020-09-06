"До збірної Іспанії слабких не викличуть": Лунін відверто оцінив кадровий потенціал суперника України
Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився думками щодо суперника нашої команди у сьогоднішньому протистоянні.
"Те, що приходить багато молодих гравців у команду Іспанії – це нормальний процес.
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Це відбувається раз в певний відрізок часу. У збірній Іспанії молодий ти чи не молодий – слабких не викличуть. Іспанія залишається однією з кращих команд Європи і світу", – сказав Андрій Лунін у коментарі Футбол News.
Нагадаємо, поєдинок Іспанія – Україна відбудеться сьогодні, 6 вересня, у Мадриді. Початок матчу 2-го туру Ліги націй – о 21:45.
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