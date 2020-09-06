"В сборную Испании слабых не вызовут": Лунин откровенно оценил кадровый потенциал соперника Украины
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился мыслями относительно соперника нашей команды в сегодняшнем противостоянии.
"То, что приходит много молодых игроков в команду Испании – это нормальный процесс.
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Это происходит раз в определенный отрезок времени. В сборной Испании молодой ты или не молодой – слабых не вызовут. Испания остается одной из лучших команд Европы и мира", – сказал Андрей Лунин в комментарии Футбол News.
Поединок Испания – Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в Мадриде. Начало матча 2-го тура Лиги наций – в 21:45.
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