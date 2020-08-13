"Дні три не було інтернету та зв'язку": Каленчук – про ситуацію в Білорусі після виборів

"Дні три не було інтернету і зв'язку. Не могли зв'язатися ні з ким. Було важкувато. По суті, всю інформацію можна було отримати тільки з телевізора. У Вітебську все більш-менш спокійно. Наскільки я знаю, вчора дівчата виходили на мітинг в центрі. Сьогодні людей 60 гуляло.

Форвард збірної Білорусі затриманий під час акцій протесту

Коли їздив на тренування, то нічого не бачив. Все було спокійно. Сподіваюся, все так і залишиться та все вирішиться мирним шляхом. Перенесення матчів? Причини озвучують інші. Але, напевно, не хочуть, щоб в одному місці збиралася велика кількість людей.

Вплив на футбол? Вийшло так, що у нас була двотижнева перерва. У кожної команди було по три-чотири дні вихідних. Ми працюємо в тому ж режимі, як і планували. Все на місці. Приїхали, потренувалися, роз'їхалися. Радять зайвий раз на вулицю не виходити, в центрі не з'являтися. Я живу в спальному районі – тут все спокійно, люди гуляють", – цитує Каленчука ТК Футбол.

Нагадаємо, після президентських виборів у Білорусі розпочалися масові акції протесту. Опозиція звинувачує владу у масовій фальсифікації результатів голосування на користь чинного глави держави Олександра Лукашенка. Внаслідок протестів та сутичок зі спецпризначенцями затримані кілька сотень громадян Білорусі, також є загиблі та поранені.

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