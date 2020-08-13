"Дня три не было интернета и связи": Каленчук – о ситуации в Беларуси после выборов

"Дня три не было интернета и связи. Не могли связаться ни с кем. Было сложновато. По сути, всю информацию можно было получить только из телевизора. В Витебске все более или менее спокойно. Насколько я знаю, вчера девушки выходили на митинг в центре. Сегодня человек 60 гуляло.

Форвард сборной Беларуси задержан во время акций протеста

Когда ездил на тренировки, ничего не видел. Все было спокойно. Надеюсь, все так и останется. Надеюсь, все решится мирным путем. Переносы матчей? Причины озвучивают другие. Но, наверное, не хотят, чтобы в одном месте собиралось большое количество людей.

Влияние на футбол? Получилось так, что у нас был двухнедельный перерыв. У каждой команды было по три-четыре дня выходных. Мы работаем в том же режиме, который и планировали. Все на месте. Приехали, потренировались, разъехались. Советуют лишний раз на улицу не выходить, в центре не появляться. Я живу в спальном районе – здесь все спокойно, люди гуляют", – цитирует Каленчука ТК Футбол.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста. Оппозиция обвиняет властей в массовой фальсификации результатов голосования в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко. Вследствие протестов и столкновений со спецназом задержаны несколько сотен граждан Беларуси, также есть погибшие и раненые.

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