Дніпро-1 вимучив перемогу над Поліссям в першій грі без Довбика – відеоогляд поєдинку УПЛ
19:54 - Читать на русском
У поєдинку 2-го туру чемпіонату України Дніпро-1 здобув дебютну перемогу в новому сезоні УПЛ, мінімульно перегравши Полісся (2:1). Дивіться відео голів та огляд дуелі на "Футбол 24".
завершено
90+1’ Руслан Бабенко
Денис Янаков 87’
87’ Денис Янаков
90+1’ Руслан Бабенко
Команда Олександра Кучера провела перший поєдинок у поточній кампанії УПЛ. Дніпряни стартували з перемоги над дебютантом вищого дивізіону Поліссям, хоча і три очки Дніпру-1 не дісталось простим способом.
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Все дійство у матчі прийшлось на другий тайм. Рахунок відкрив Піхальонок, а під завісу поєдинку Янаков реалізував пенальті та встановив паритет. А перемогу для номінальних господарів вирвав в компенсований час Бабенко.
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