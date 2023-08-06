У поєдинку 2-го туру чемпіонату України Дніпро-1 здобув дебютну перемогу в новому сезоні УПЛ, мінімульно перегравши Полісся (2:1). Дивіться відео голів та огляд дуелі на "Футбол 24".

Команда Олександра Кучера провела перший поєдинок у поточній кампанії УПЛ. Дніпряни стартували з перемоги над дебютантом вищого дивізіону Поліссям, хоча і три очки Дніпру-1 не дісталось простим способом.

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Все дійство у матчі прийшлось на другий тайм. Рахунок відкрив Піхальонок, а під завісу поєдинку Янаков реалізував пенальті та встановив паритет. А перемогу для номінальних господарів вирвав в компенсований час Бабенко.