В поединке 2-го тура чемпионата Украины Днепр-1 одержал дебютную победу в новом сезоне УПЛ, минимально обыграв Полесье (2:1). Смотрите видео голов и обзор дуэли на "Футбол 24".

Команда Александра Кучера провела первый поединок в нынешней кампании УПЛ. Днепряне стартовали с победы над дебютантом высшего дивизиона Полесье, хотя и три очка Днепра-1 не досталось простым способом.

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Все действо в матче пришлось на второй тайм. Счет открыл Пихоленок, а под занавес поединка Янаков реализовал пенальти и установил паритет. А победу для номинальных хозяев вырвал в компенсированное время Бабенко.