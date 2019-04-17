СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України

СК Дніпро-1 приймає Шахтар в рамках півфіналу Кубка України 2018/19. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

СК Дніпро-1 – Шахтар

17 квітня, 18:30, Дніпро, "Дніпро Арена"

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Телетрансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Шахтар після перемоги над Динамо став очевидним фаворитом на перемогу в Кубку України, а після жеребу на півфінал пара фіналістів здається очевидною. Втім, не все так просто: якщо Зорі дійсно потрапив клуб, який витиснув з себе максимум, то з СК Дніпро-1 чемпіонам України точно доведеться помучатися – і справа не тільки в якості колективу Дмитра Михайленка, а й у місці проведення матчу. В останні роки існування старого Дніпра і Мірча Луческу, і Паулу Фонсека мали величезні проблеми в цьому місті, хоча у минулому році саме тут Шахтар оформив перемогу в Кубку України.

СК Дніпро-1 – з величезним відривом найкраща команда Першої ліги. Її рівень відповідає рівню середняків УПЛ, про що останні вже знають. Ворскла у чвертьфіналі зустрілася з СК й згоріла з рахунком 2:0, а у попередньому сезоні дніпровці вибили з Кубка одеський Чорноморець. Тоді, до речі, вони також дійшли до півфіналу, але там вже київське Динамо камень на камені не залишило від новоствореного представника Другої ліги.

Сьогоднішній Дніпро-1 набагато міцніший, але є і мінуси. При всій повазі до кадрової комплекцтації команди, рівень її футболу поки що не тягне на першу шістку УПЛ – швидше, на 9-10 місце, поближче до Карпат, які також виносять Ворсклу. У клубі про це знають, тому на літо готують масштабну трансферну кампанію; проблема в тому, що з Шахтарем зустрычатися потрібно вже зараз. Чи готовий СК до такого, враховуючи минулорічний розгром від Динамо? Покаже лише гра, однак про рівний матч мови не йтиме. Дніпровцям потрібен героїзм і дуже багато везіння.

Шахтар, звісно ж, є фаворитом протистояння. Команда Фонсеки після доволі нервового старту весняної частини чемпіонату розігналася, в останньому турі несподівано легко розгромивши Зорю – 3:0 без участі Марлоса і Мораєса. В УПЛ підопічні Фонсеки йдуть без пропущених голів взагалі, а от у Кубку вони пропускали від Динамо – і гра "гірників" в тому матчі залишила неоднозначні враження.

Втім, СК Дніпро-1 поки що явно не тягне на рівень киян, щоб орієнтуватися по Класичному дербі. Очевидно, донеччани у Дніпрі діятимуть з позиції сили, намагаючись розгромити суперника без особливої витрати енергії.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. СК Дніпро-1 та Шахтар ніколи не зустрічалися між собою, однак Дмитро Михайленко та Паулу Фонсека вже мають особисту статистику протистояння. У сезоні 2016/2017 його Дніпро тричі поступився команді португальця – 4:0 на виїзді, 0:2 у рідних стінах та 1:0 у Кубку.

2. Шахтар в останніх десяти поєдинках на "Дніпро Арені" проти місцевої команди перемагав лише чотири рази, при цьому програвши та зігравши внічию по три.

3. СК Дніпро-1 за два роки свого існування вже другий раз грає у півфіналу Кубка України

4. Шахтар лише тричі в своїй істоорії програвав півфінал Кубка України. У 90-х роках за двоматчевою системою "гірників" вибивали Металіст та Карпат, а остання невдала сталася 9 років тому – "помаранчево-чорні" пропустили у фінал донецький Металург.

Кадрова ситуація

Обидві команди не залишились без кадрових втрат. Для СК Дніпро-1 вони більш відчутні, адже через травми не вийдуть на поле Сергій Кравченко та Олександр Назаренко – капітан та один з лідерів команди. Існували питання і щодо форми Загальського, замість якого проти Ворскли вийшов 17-річний опорник Батагов – втім, із Сумами він відіграв повний матч. В цілому, проблеми дніпровців мають хоч і неприємно, але й некритичний характер.

Шахтарю не зможуть допомогти Марлос та Жуніор Мораєс – перший переніс операцію й до останніх турів чемпіонату на полі не з'явиться, а другий відбуває дискваліфікацію за грубощі в Класичному дербі. Крім того, у Дніпро "гірники" прилетіли без Богдана Бутка, Івана Ордеця та Валерія Бондаренка.

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Шахтар

СК Дніпро-1: Юрчук – Романюк, Логінов, Лопирьонок, Шаповал – Загальський, Сніжко – Чичиков, Когут, Кузик – Куліш

Шахтар: Шевченко – Болбат, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Алан Патрік – Соломон, Коваленко, Тайсон – Кайоде

Прогноз Футбол 24 – 1:3

СК Дніпро-1 – дуже бойовита та дисциплінована команда, однак її рівень навряд чи сьогодні дозволяє тягатися з Шахтарем. Донеччани не будуть застосовувати масштабну ротацію, намагаючись дати відпочинок лідерам, адже попереду перерва на вибори – та й занадто ризиковано грати резервом у Дніпрі.

Враховуючи високу результативність господарів у Першій лізі та привози оборони "гірників", можна навіть сподіватися на гол у ворота останніх. Благо, попереду є Когут, Куліш та Кузик, які знають, що таке топ-рівень УПЛ – втім, до Тайсона та Ісмаїлі їм поки далеко. Ймовірно, Шахтар побайдикує у першому таймі, а в другому бразильці підвищать темп та влаштують черговий розгром.