toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Михайленко: Завдання СК Дніпро-1 – підлаштуватися під темп Шахтаря

07:30 393 Читать на русском
Михайленко: Завдання СК Дніпро-1 – підлаштуватися під темп Шахтаря
Дмитро Михайленко / фото із соцмереж

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями напередодні матчі 1/2 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

 

"Я б взагалі не сприймав серйозно результат останньої гри – 7:0 ( проти ПФК Суми. – примітка). Навіть не вважаю за потрібне якось коментувати цей результат.

Безпрецедентно: єнот спрогнозував переможця Кубка України з футболу

Звичайно, у нас буде хвилювання. Приїжджає чинний чемпіон і володар Кубка. Команда показує хорошу гру в українському футболі, тому хвилювання буде, як би ми не заспокоювали хлопців.

Очікується багато уболівальників на стадіоні. Наше завдання – підлаштуватися під темп, під інтенсивність. Потрібно зіграти в футбол, тому що весь час відбиватися буде важко. Потрібно допускати якнайменше помилок", – сказав Михайленко в ефірі "Футбол NEWS".

СК Дніпро-1 – Шахтар: матч транслюватиме один з відомих українських телеканалів

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу Кубка України СК Дніпро-1 – Шахтар відбудеться 17 квітня. Стартовий свисток на Дніпро-Арені пролунає о 18:30.

Теги
Кубок України Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
42
хв
Барселона
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук