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Михайленко: Заради таких матчів, як проти Шахтаря, ми і живемо

13:23 118 Читать на русском
Михайленко: Заради таких матчів, як проти Шахтаря, ми і живемо
Дмитро Михайленко / Фото з соцмереж

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від поєдинку проти Шахтаря у півфіналі Кубка України.

 

"Кравченка точно не буде грати з Шахтарем. Якщо Назаренко і відновиться, то, швидше за все, ми не будемо їм ризикувати, тому що у нас на кону набагато важливіші завдання, ніж фінал Кубка. Темпи відновлення Назаренка йдуть дуже добре, але ризикувати ним ми точно не будемо. Нам потрібно, щоб в травні всі були здорові.

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Зустріч з Шахтарем? Заради таких матчів ми і живемо: і футболісти, і тренерський штаб. Зрозуміло, що ця гра буде вибиватися із загального ряду, адже нам протистоїть діючий чемпіон, чинний володар Кубка, найкраща команда України.

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Тому нам буде дуже приємно представити наше місто в півфіналі, це теж досягнення для нашої команди", – цитує Михайленка "Террікон".

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Шахтар Шахтар Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Шахтар Кубок України
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