Хавбек СК Дніпро-1 Когут назвав божевільну мету команди в Кубку України

Півзахисник СК Дніпро-1 Ігор Когут розповів про мету його команди в Кубку України.

"Уже вдруге поспіль СК Дніпро-1 на цій стадії кубкового турніру доводиться з’ясовувати стосунки з грандами українського футболу. Торік це було київське Динамо, якому ми вдома розгромно поступилися, хоча саме мені пощастило забити гол престижу, тепер жереб обрав нам Шахтар.

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Як я оцінюю шанси команд? 50 на 50. За рік, що минув, ми стали досвідченішими, зігранішими, а "гірники" за цей час не уникли доволі серйозних кадрових втрат. Щоправда, і нам у середу не зможуть допомогти травмовані Сергій Кравченко й Олександр Назаренко, але чвертьфінальний поєдинок із Ворсклою підтвердив, що у нас доволі довга лава запасних.

Ми дуже хочемо не тільки пробитися до фіналу, а й заволодіти Кубком України! Звичайно, для цього потрібна супермотивація, але з іншим настроєм на поєдинок із Шахтарем нема чого й виходити. Сподіваємося й на потужну підтримку наших уболівальників. Спільними зусиллями ми постараємося здивувати футбольне товариство. Тим паче я переконаний, що непереможних команд не буває...", – цитує Когута офіційний сайт ФФУ.

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