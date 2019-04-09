Куліш: Сподіваюсь забити Шахтарю

Нападник СК Дніпро-1 Станіслав Куліш прокоментував результати жеребкування півфіналу Кубка України.

"Дніпрянам дістався найгрізніший суперник, але це нас не лякає. Саме в таких протистояннях можна переконатися, чого ти насправді вартий. Мені ще не доводилося брати участь у півфіналі розіграшу Кубка України. Нарешті це здійсниться, та ще й чекає іспит із самим Шахтарем! Раніше я вже кілька разів грав проти "гірників", та, на жаль, ще не відзначався забитими м'ячами. Можливо, пощастить цього разу?

Шахтар зіграє зі СК-Дніпро-1, Зоря буде протистояти Інгульцю – результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

І хоча фаворитом вважається Шахтар, на мою думку, ми також зберігаємо шанси на позитивний результат, поки не пролунає фінальний свисток. Ми постараємося не розчарувати своїх уболівальників.

Сподіваємось на їхню потужну підтримку й намагатимемося діяти з максимальною самовіддачею та продемонструвати все, що вміємо. Ну й бажано, аби удача була на нашому боці", – поділився Куліш в коментарі офіційному сайту ФФУ.

СК Дніпро-1 несподівано вибив Ворсклу з чвертьфіналу Кубка України