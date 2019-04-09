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Пятов: СК Дніпро-1 заслуговує грати в УПЛ

06:30 1 Читать на русском
Пятов: СК Дніпро-1 заслуговує грати в УПЛ
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував підсумки жеребкування 1/2 фіналу Кубка України.

"Добре спілкуюся з Сергієм Кравченком, Діму Михайленка знаю. Знаю, як він працює. Це команда, яка грає. Мені дуже імпонує гра СК Дніпро-1. Ця команда заслуговує грати в Прем'єр-лізі", – сказав Пятов Футбол NEWS.

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Нагадаємо, за підсумками жеребкування півфіналу Кубка України донецький Шахтар зустрінеться з лідером Першої ліги СК Дніпро-1. Перед цим "гірники" вибили з турніру київське Динамо, вигравши в серії післяматчевих пенальті. Дніпряни, в свою чергу, залишили за бортом турніру полтавську Ворсклу.

Матч СК Дніпро-1 – Шахтар відбудеться 17 квітня на Дніпро Арені.

Теги
Шахтар Шахтар Кубок України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Андрій Пятов Андрій Пятов
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