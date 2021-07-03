"Гадаю, ми спробували все, щоб виграти цей матч. Вони забили фантастичний другий гол, але перший, можливо, був помилкою з нашого боку. У них було більше володіння, а ми не тримали м'яч. Для нас це ганьба. Виліт завжди є розчаруванням.

Бельгія – Італія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Для мене особисто це були 4-5 дивних тижнів. Особливо хочу подякувати медичному персоналу. Це диво, що я зіграв сьогодні, бо точно пошкодив щиколотку. У мене розірвані зв'язки. Але я відчував відповідальність від гри за свою країну. Шкода, що я не зміг зробити більше", – наводить слова де Брюйне офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Бельгія мінімально поступилась Італії (1:2), відповівши на голи Барелли та Інсіньє реалізованим пенальті Лукаку. "Червоні дияволи" вилетіли на стадії 1/4 фіналу Євро-2020.

Італія вийшла у півфінал Євро-2020, втримавши перемогу над Бельгією