Італія відкрила рахунок через пів години після стартового свистка. Перший темп результативної атаки захлинувся, але Верратті увімкнув контрпресинг, відібрав м'яч перед чужим штрафним і знайшов пасом Барелла. Хавбек Інтера майстерно розстріляв Куртуа!

Спінаццола отримав дуже важку травму – одного з найкращих гравців Євро-2020 винесли на ношах

Наприкінці першого тайму Італія подвоїла перевагу зусиллями Інсіньє. Вінгер Наполі вирвався на оперативний простір і фірмовим ударом у дальню "дев'ятку" вразив ворота. Краса! Бельгія все ж встигла скоротити відставання до перерви. Доку заробив пенальті, впавши у боротьбі з Ді Лоренцо, а Лукаку влучно пробив з 11-метрової позначки.

Другий тайм пройшов без голів, однак приніс чергову травму на Євро-2020 – ушкодження на рівному місці отримав один з найкращих захисників континентальної першості Леонардо Спінаццола.

У півфіналі збірна Італії зустрінеться з Іспанією.

Італія вийшла у півфінал Євро-2020, втримавши перемогу над Бельгією