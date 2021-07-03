Бельгія – Італія – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Італія в 1/4 фіналу Євро-2020 здолала Бельгію. Дивіться відео головних моментів поєдинку на "Футбол 24".
Італія відкрила рахунок через пів години після стартового свистка. Перший темп результативної атаки захлинувся, але Верратті увімкнув контрпресинг, відібрав м'яч перед чужим штрафним і знайшов пасом Барелла. Хавбек Інтера майстерно розстріляв Куртуа!
Спінаццола отримав дуже важку травму – одного з найкращих гравців Євро-2020 винесли на ношах
Наприкінці першого тайму Італія подвоїла перевагу зусиллями Інсіньє. Вінгер Наполі вирвався на оперативний простір і фірмовим ударом у дальню "дев'ятку" вразив ворота. Краса! Бельгія все ж встигла скоротити відставання до перерви. Доку заробив пенальті, впавши у боротьбі з Ді Лоренцо, а Лукаку влучно пробив з 11-метрової позначки.
Другий тайм пройшов без голів, однак приніс чергову травму на Євро-2020 – ушкодження на рівному місці отримав один з найкращих захисників континентальної першості Леонардо Спінаццола.
У півфіналі збірна Італії зустрінеться з Іспанією.
Італія вийшла у півфінал Євро-2020, втримавши перемогу над Бельгією