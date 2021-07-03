"Думаю, мы попробовали все, чтобы выиграть этот матч. Они забили фантастический второй гол, но первый, возможно, был ошибкой с нашей стороны. У них было больше владения, а мы не держали мяч. Для нас это позор. Вылет всегда будет разочарованием.

Бельгия – Италия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Для меня лично это были 4-5 странных недель. Особенно хочу поблагодарить медицинский персонал. Это чудо, что я сыграл сегодня, потому что точно повредил лодыжку. У меня разорваны связки. Но я чувствовал ответственность от игры за свою страну. Жаль, что я не смог сделать больше", – приводит слова де Брюйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, Бельгия минимально уступила Италии (1:2), ответив на голы Бареллы и Инсинье реализованным пенальти Лукаку. "Красные дьяволы" вылетели на стадии 1/4 финала Евро-2020.

Италия вышла в полуфинал Евро-2020, удержав победу над Бельгией