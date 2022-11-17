"Спробую розмовляти українською мовою. Може, вона в мене не така досконала, як російська, але я спробую. Перш за все, хотів би подякувати всім героям, які боронять Україну. Завдяки їм, ми маємо можливість грати в футбол.

Бразилія від Дубінчака у відеоогляді матчу Інгулець – Динамо – 1:2

Також хочу подякувати Сергію Лавриненку за той досвід, який він мені дав під час нашої співпраці. Окрім того, вдячний президентові нашого клубу, який у такий складний момент дав мені можливість працювати.

Що стосується гри, то сьогодні був дуже хороший матч у нашому виконанні. Особливо мені сподобалося, як ми провели початок гри. До моменту з призначеним пенальті. А потім пропустили другий, зовсім не обов’язковий гол до перерви. Після цього важко було грати з таким суперником як Динамо. Але поговорили з хлопцями у перерві, налаштували їх і попросили знайти можливість забити. Так воно і сталося. Але для другого голу не вистачило фарту або, можливо, чогось ще", – цитує Бартуловіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок проти киян став для новоспеченого наставника Інгульця першим самостійним у його тренерській кар'єрі.

Динамо у непростому матчі перемогло Інгулець – дубль Циганкова наблизив киян до Шахтаря на відстань чотирьох очок