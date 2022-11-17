"Попробую говорить на украинском языке. Может, он у меня не такой совершенный, как русский, но я попробую. Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех героев, которые защищают Украину. Благодаря им, мы имеем возможность играть в футбол.

Бразилия от Дубинчака в видеообзоре матча Ингулец – Динамо – 1:2

Также хочу поблагодарить Сергея Лавриненко за тот опыт, который он мне дал во время нашего сотрудничества. Кроме того, благодарен президенту нашего клуба, который в такой сложный момент дал мне возможность работать.

Что касается игры, то сегодня был очень хороший матч в нашем исполнении. Особенно понравилось мне, как мы провели начало игры. К моменту с назначенным пенальти. А потом пропустили второй, отнюдь не обязательный гол до перерыва. После этого тяжело было играть с таким соперником как Динамо. Но побеседовали с ребятами в перерыве, настроили их и попросили найти возможность забить. Так оно и вышло. Но для второго гола не хватило фарта или, может быть, чего-то еще", – цитирует Бартуловича официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок против киевлян стал для новоиспеченного наставника Ингульца первым самостоятельным в его тренерской карьере.

Динамо в непростом матче победило Ингулец – дубль Цыганкова приблизил киевлян к Шахтеру на расстояние четырех очков