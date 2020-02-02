"Для АПЛ – це сміх", – Влада Седан відреагувала на вилучення Зінченка у матчі з Тоттенхемом

Наречена українського легіонера Манчестер Сіті Олександра Зінченка, Влада Седан, прокоментувала вилучення гравця у матчі 25 туру АПЛ проти Тоттенхема.

"Для АПЛ – це сміх. У мене все", – написала Влада в інстаграм-сторіс, виклавши відео епізоду на 61-й хвилині, після якого Зінченко покинув поле.

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Нагадаємо, українець отримав дві жовті картки від головного арбітра матчу Майка Діна. Перший "гірчичник" Зінченко заробив у кінцівці першого тайму. Він був покараний за штовханину із суперниками після невдалого пенальті Гюндогана і сейва Льоріса. Друге попередження сталося в середині другої половини. Тоттенхем вилетів у контратаку, яку Олександр зірвав фолом у центрі проти Вінкса. Це вилучення стало дебютним у кар'єрі Зінченка.

До слова, після того, як Манчестер Сіті залишився в меншості, команда Гвардіоли пропустила два голи і зазнала 6 поразки у поточному розіграші АПЛ.

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