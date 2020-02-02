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"Для АПЛ – это смех", – Влада Седан отреагировала на удаление Зинченко в матче с Тоттенхэмом

23:17 117 Читати українською
"Для АПЛ – это смех", – Влада Седан отреагировала на удаление Зинченко в матче с Тоттенхэмом
Влада Седан и Александр Зинченко / фото из соцсетей

Невеста украинского легионера Манчестер Сити Александра Зинченко, Влада Седан, прокомментировала удаление игрока в матче 25 тура АПЛ против Тоттенхэма.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

"Для АПЛ – это смех. У меня все", – написала Влада в инстаграм-сторис, выложив видео эпизода на 61-й минуте, после которого Зинченко покинул поле.

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Напомним, украинец получил две желтые карточки от главного арбитра матча Майка Дина. Первый "горчичник" Зинченко заработал в концовке первого тайма. Он был наказан за потасовку с соперниками после неудачного пенальти Гюндогана и сейва Льориса. Второе предупреждение произошло в середине второй половины. Тоттенхэм вылетел в контратаку, которую Александр сорвал фолом в центре против Винкса. Это удаление стало дебютным в карьере Зинченко.

К слову, после того, как Манчестер Сити остался в меньшинстве, команда Гвардиолы пропустила два гола и потерпела 6 поражение в текущем розыгрыше АПЛ.

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Теги
Англия Тоттенхэм - Манчестер Сити Влада Щеглова (Седан) Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
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