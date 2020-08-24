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Дієго Коста отримав несподіваний варіант продовження кар'єри

19:44 - Читать на русском
Дієго Коста отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
Дієго Коста / Фото з відкритих джерел

Форвард мадридського Атлетіко Дієго Коста найближчим часом може змінити клубну прописку.

Нападником "матрацників" цікавиться Бенфіка, повідомляє A Bola. Дієго Коста є пріоритетною ціллю "орлів" у це трансферне вікно.

Дієго Коста вирішив покинути Атлетіко – форвард хоче продовжити кар'єру у Серії А

Португальський клуб націлився на іспанця після невдачі з підписанням форварда ПСЖ Едінсона Кавані – Бенфіка не змогла задовільнити його фінансові вимоги.

До слова, чинний контракт Дієго з Атлетіко розрахований до літа 2021-го. У своїй кар'єрі форвард встиг пограти у чемпіонатах Португалії, Англії та Іспанії.

У минулому сезоні Ла Ліги Коста провів 23 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

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Теги
Едінсон Едінсон Кавані Дієго Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Бенфіка Бенфіка Іспанія Трансфери
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