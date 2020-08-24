Диего Коста получил неожиданный вариант продолжения карьеры

Форвард мадридского Атлетико Диего Коста в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Нападающим "матрасников" интересуется Бенфика, сообщает A Bola. Коста является приоритетной целью "орлов" в это трансферное окно.

Коста решил покинуть Атлетико – форвард хочет продолжить карьеру в Серии А

Португальский клуб нацелился на испанца после неудачи с подписанием форварда ПСЖ Эдинсона Кавани – Бенфика не смогла удовлетворить его финансовые требования.

К слову, действующий контракт Диего с Атлетико рассчитан до лета 2021-го. В своей карьере форвард успел поиграть в чемпионатах Португалии, Англии и Испании.

В прошлом сезоне Ла Лиги Коста провел 23 матча, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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