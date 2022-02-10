Опытный нападающий Диего Коста продолжает поиски клуба. Один из вариантов – итальянская Серия А.

После серьезной травмы Дувана Сапаты "Богиня" вышла на рынок в поисках усиления в линию атаки. Будущий новичок будет дублером Луиса Муриеля.

Барселона получила предложение подписать Диего Косту

Аталанте предложили подписать Косту, который находится в статусе свободного агента после прекращения сотрудничества с Атлетико Минейро. Если трансфер 33-летнего нападающего одобрит руководство и тренерский штаб итальянцев, ему будет предложен контракт до июня этого года, информирует журналист Николо Скира.

Напомним, Диего Коста известен выступлениями за мадридский Атлетико (216 поединков) и лондонский Челси (120 матчей). В Атлетико Минейро форвард перебрался в августе 2021-го, провел 19 матчей, стал чемпионом серии А и досрочно расторг контракт.

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