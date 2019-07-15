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Дієго Коста може перейти у Фламенго – бразильський клуб пропонує непристойно низьку суму

14:32 362 Читать на русском
Дієго Коста може перейти у Фламенго – бразильський клуб пропонує непристойно низьку суму
Дієго Коста / Фото FourFourTwo

Нападник Атлетіко Дієго Коста може перебратись у Бразилію.

30-річного нападника Атлетіко Дієго Косту хоче підписати Фламенго. Бразильський клуб пропонує "матрацникам" 13 мільйонів євро, повідомляє ESPN.

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Зауважимо, що півтора роки тому мадридський клуб повернув іспанського форварда з Челсі, заплативши за нього 66 мільйонів євро, тому перехід у Фламенго за таку суму малоймовірний.

Нагадаємо, Коста наприкінці минулого сезону отримав 8-матчеву дискваліфікацію за образу арбітра. Керівництво мадридського клубу втомилося від витівок запального форварда і хоче продати гравця влітку.

В сезоні Ла Ліги 2018/19 30-річний іспанський нападник провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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Іспанія Фламенго Фламенго Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко
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