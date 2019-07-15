Диего Коста может перейти во Фламенго – бразильский клуб предлагает неприлично низкую сумму

Нападающий Атлетико Диего Коста может перебраться в Бразилию.

30-летнего нападающего Атлетико Диего Косту хочет подписать Фламенго. Бразильский клуб предлагает "матрасникам" 13 млн евро, сообщает ESPN.

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Заметим, что полтора года назад мадридский клуб вернул испанского форварда с Челси, заплатив за него 66 млн евро, поэтому переход во Фламенго за такую ​​сумму маловероятен.

Напомним, Коста в конце прошлого сезона получил 8-матчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра. Руководство мадридского клуба устало от выходок вспыльчивого форварда и хочет продать игрока летом.

В сезоне Ла Лиги 2018/19 30-летний испанский нападающий провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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