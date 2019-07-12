Вулверхемптон побореться за Дієго Косту

Нападник Атлетіко Дієго Коста може обрати несподіване місце для продовження кар'єри.

Вулверхемптон зацікавлений в послугах Дієго Кости, повідомляє AS.

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В таборі Атлетіко не розраховують на 30-річного форварда та хочуть позбутись гравця. "Вовки" мають намір скористатись цією ситуацією і підсилити атакувальну не витрачаючи багато коштів.

Окрім Вулверхемптона, на іспанця також претендують Евертон та ПСЖ.

В сезоні Ла Ліги 2018/19 Коста провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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