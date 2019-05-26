Динамо – Львів: стартові склади та онлайн-відеотрансляція матчу 31 туру УПЛ

Динамо приймає Львів у поєдинку 31 туру Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Динамо – Львів розпочнеться о 17:00. Обидві команди вже не мають турнірної мотивації – кияни завершать чемпіонат на 2-й позиції, а Львів фінішує 6-м.

Динамо – Львів: анонс матчу УПЛ

У Олександра Хацкевича серйозні кадрові втрати – травмовані Соль, Миколенко, Буяльський, Кадар, Піваріч та Вербіч. Циганков, Андрієвський та Шабанов не зіграють через дискваліфікацію, а ще кілька молодих гравців вирушили на ЧС-2019 серед команд U-20.

Динамо – Львів: стартові склади команд

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Алібеков, Сідклей – Шепелєв, Шапаренко – Смирний, Де Пена, Бєсєдін – Русин

Запасні: Рудько, Сидорчук, Миколенко, Гармаш, Кравченко, Дуелунд

Львів: Бандура – Адамюк, Парамонов, Борзенко, Насонов – Приймак, Мартан – Шина, Педро, Алваро – Дуарте

Запасні: Сарнавський, Брама, Вісенте, Пентелейчук, Хімчак, Кадіна, Ліпе

Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ