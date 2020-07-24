"Дивуюся, як Суркіси могли піти на цю угоду": Сабо шокований призначенням Луческу в Динамо

Нагадаємо, Мірча Луческу замінив Олексія Михайличенка на посаді головного тренера Динамо. Контракт з екс-наставником Шахтаря розрахований на 2 роки з опцією продовження ще на сезон. Зауважимо, що вже за кілька днів Луческу виповниться 75 років.

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"Запросити в своє лігво людину, яка протягом багатьох років очолювала Шахтар, для мене – це сенсація! Чи зможе Луческу дати новий поштовх команді? Ні. У киян, по суті, немає команди. Зараз потрібно когось відсіяти, прийдуть орендовані виконавці, а часу для підготовки дуже мало...

Я не розумію, чому Луческу прийшов у Динамо або чому його запросили. Після Шахтаря у нього не вийшло ні в Зеніті, ні в збірній Туреччини. А в 75 років починати будувати щось нове, думаю, запізно. Я дивуюся, як Суркіси могли піти на цю угоду.

Думаю, Луческу захоче купувати бразильців, але я не вірю, що це шлях до успіху. І зараз я не уявляю, як Динамо зможе пробитися в групу Ліги чемпіонів. Не знаю, на яких умовах підписувався контракт з румунським фахівцем, але цілком можливо, що кров з носу завдання вийти в основну сітку ЛЧ у Динамо не буде. В такому стані Динамо не виграє чемпіонат. Перше місце буде за Шахтарем", – розповів Сабо Команда №1.

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