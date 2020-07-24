toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Дивуюся, як Суркіси могли піти на цю угоду": Сабо шокований призначенням Луческу в Динамо

09:14 - Читать на русском
"Дивуюся, як Суркіси могли піти на цю угоду": Сабо шокований призначенням Луческу в Динамо
Мірча Луческу / фото з відкритих джерел

Колишній наставник Динамо та збірної України не розуміє призначення Мірчі Луческу наставником "біло-синіх".

Нагадаємо, Мірча Луческу замінив Олексія Михайличенка на посаді головного тренера Динамо. Контракт з екс-наставником Шахтаря розрахований на 2 роки з опцією продовження ще на сезон. Зауважимо, що вже за кілька днів Луческу виповниться 75 років.

Динамо може звільнити Луческу без компенсації – відомі деталі контракту

"Запросити в своє лігво людину, яка протягом багатьох років очолювала Шахтар, для мене – це сенсація! Чи зможе Луческу дати новий поштовх команді? Ні. У киян, по суті, немає команди. Зараз потрібно когось відсіяти, прийдуть орендовані виконавці, а часу для підготовки дуже мало...

Я не розумію, чому Луческу прийшов у Динамо або чому його запросили. Після Шахтаря у нього не вийшло ні в Зеніті, ні в збірній Туреччини. А в 75 років починати будувати щось нове, думаю, запізно. Я дивуюся, як Суркіси могли піти на цю угоду.

Думаю, Луческу захоче купувати бразильців, але я не вірю, що це шлях до успіху. І зараз я не уявляю, як Динамо зможе пробитися в групу Ліги чемпіонів. Не знаю, на яких умовах підписувався контракт з румунським фахівцем, але цілком можливо, що кров з носу завдання вийти в основну сітку ЛЧ у Динамо не буде. В такому стані Динамо не виграє чемпіонат. Перше місце буде за Шахтарем", – розповів Сабо Команда №1.

Аргумент Лобановського і натяк на свавілля Павелка – Суркіс брутально пояснив призначення Луческу у розмові з фанатами

blog_ava
Луческу не буде сповідувати стиль Динамо, – Воробей
06:30
4617
Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Йожеф Сабо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
17
хв
Агробізнес
18:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук