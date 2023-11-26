Реал розгромив Кадіс (0:3) у 14 турі чемпіонату Іспанії. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Мадридці взяли три очки й очолили турнірну таблицю Ла Ліги принаймні до матчу Жирони, який відбудеться в понеділок, 27 листопада.

Фантастичні сейви Луніна та шоу Родріго принесли Реалу перемогу над Кадісом – Мадрид повернув лідерство у Прімері

Реал ще на перших хвилинах міг відкривати рахунок, втім, свої моменти гравці не реалізували. Все ж клас Родріго та Беллінгема взяв своє. Українець Андрій Лунін вийшов у стартовому складі й відіграв важливу роль в перемозі. Голкіпер здійснив чотири сейви і врятував свою команду від пропущених голів.

Наразі у мадридців в активі 35 очок після 14 турів. Кадіс перебуває на 16 місці з 10 балами.