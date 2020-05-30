Удивительный гол Месси в финале Кубка Испании после роскошного прохода – видео дня от Барселоны

Ровно 5 лет назад Лионель Месси забил один из лучших голов в истории "блаугранас". Аргентинец отличился фантастическим мячом в матче против Атлетика Бильбао.

30 мая 2015 года Барселона одолела Атлетик Бильбао (3:1) в финале Кубка Испании 2014/15. Дубль Лионеля Месси и гол Неймара принесли каталонцам победу в 113-м розыгрыше турнира.

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Украшением поединка стал первый гол аргентинца. Месси получил мяч от Дани Алвеса, после чего прошел полполя, сделав посмешище из 4-х игроков басков. Вишенкой на торте стал мощный удар в ближний угол, который довел Камп Ноу до экстаза.

Заметим, именно Атлетик выбил Барселону из Кубка Испании 2019/20. В финале соперником команды из Бильбао станет Реал Сосьедад.

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