"До останнього не вірив, та й увесь світ, напевно, теж не вірив, що у XXI столітті можна ось так взяти і напасти на мирну країну під якимись вигаданими приводами. Це просто безумство.

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Багато хто залишив свої домівки, рідні міста – життя мільйонів людей змінилося. Моє життя також не те, що було раніше. Дякувати Богові, я живий і здоровий. Так, у мене забрали мою улюблену справу, улюблену роботу, проте це ніщо порівняно з бідами інших українців. Хтось втратив близьких, у когось більше немає житла. У багатьох містах, у тих-таки Маріуполі й Харкові, дуже важка ситуація.

Ми з хлопцями завжди на зв’язку, обговорюємо все, що відбувається. Тішить, що всі живі й неушкоджені. Намагаємось допомагати, якщо комусь щось треба, ділитися, страхувати. Це нас ще дужче об’єднало.

Знаменитості, спортсмени можуть допомогти країні та українському народу насамперед інформаційно: у соцмережах висловлювати свою думку, показувати правду, щоб люди в різних країнах розуміли реалії цієї війни, знали, що відбувається в Україні насправді. Хто має змогу, той повинен допомагати фінансово, надавати гуманітарну допомогу. І, звісно ж, усі ми сьогодні маємо подякувати нашим захисникам – бійцям ЗСУ, тероборони. Захоплюємось їхньою мужністю! Вони – справжні герої всієї нації!

Ми – українці, ми ніколи не здамося, не житимемо за чужими, насильно насаджуваними правилами. Хочеться, аби це все чимшвидше скінчилося. Тоді ми знову відбудуємо наші міста й житимемо мирним, щасливим життям", – цитує Шевченка офіційний сайт Шахтаря.

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