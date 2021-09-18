"Юрген Клопп. Блестящий менеджер и угрюмый неудачник. Я впервые встретился с ним в апреле 2014-го. Его Боруссия проиграла Реалу 3:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. После игры защитник Реала Марсело попросил сфотографироваться. Я согласился.

В это время мимо нас проходил Клопп. "Ага, так вот почему мы проиграли?", – сказал Юрген. Это не выглядело шуткой, он был язвительным. "Вам повезло проиграть только 3:0", – ответил я. Меня раздражали тренеры, которые не умеют принимать поражения.

Клопп не переносит неудачи. Когда он побеждает, то счастлив и весел. Если что-то не так – он страшно раздражителен.

Существует ли заговор против Ливерпуля – самый звездный судья Англии наехал на Клоппа

Последний раз я пересекался с Клоппом в январе 2017-го на матче Ливерпуль – Челси. Менеджеры редко приходят в судейскую комнату с составами команд, а здесь Клопп пришел вместе с Хендерсоном. Возникла странная ситуация. Клопп просто стоял и смотрел на меня секунд 30.

На лице Хендерсона читалось удивление. Клопп подумал, что я дурак? Но я не хотел, чтобы он меня унижал. Тогда он вышел, а я подумал: "Какой странный мужик", – написал Клаттенбург в автобиографии.