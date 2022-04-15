На останніх хвилинах благодійного матчу проти Лехії з Гданська Роберто Де Дзербі випустив на заміну Дмитра Кеду. Хлопчик, якому лише 12 років, символічно забив переможний гол за Шахтар.

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Дмитро ріс у родині палких уболівальників "гірників". Його батьки перебували у фан-клубі й відвідували матчі на Донбас Арені, коли хлопчик був іще зовсім малим. Після окупації його рідного Харцизька довелося переїхати у Маріуполь. Там батьки бачили перспективи та могли знайти роботу.

Однак російська орда наздогнала сім'ю Дмитра і там. Від 6 до 15 березня вони ховалися в Маріупольському драмтеатрі, який 16 березня зазнав авіабомбардування. Хлопчик зі своїми рідними встигли евакуюватися і пізніше виїхати до Польщі.

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