Дівчина Роналду показала себе топлес – світлина на межі фолу

Овертайм — 12:00 1839
-
Золоті 70-ті: Матч століття, легенда Динамо, німецьке порно 12:0 і ще 27 фото "старої школи"
-
Манчестер Сіті – Челсі: анонс і прогноз матчу АПЛАнглія — 08:00 1349
-
Борусія Д розписала феєричну домашню нічию з Падерборном – "джмелі" відіграли три голи за таймНімеччина — 22 лист 1222
-
Шахтар розгромив Львів завдяки хет-трику Мораєса та шедевральній гарматі Патріка – "гірники" мають +15 в таблиціУкраїна — 22 лист 8928
-
Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізналися всі розклади – кошики, перші суперники, новий фарт ШевченкаЄвро-2020 — 22 лист 266149