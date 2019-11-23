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Дівчина Роналду показала себе топлес – світлина на межі фолу

12:26 505 Читать на русском
Дівчина Роналду показала себе топлес – світлина на межі фолу
Джорджина Родрігес / Guindani

Дружина форварда Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес продовжує вражати підписників відвертими фото.

Джорджина Родрігес у своєму Instagram виклала нові фото зі спекотної фотосесії реклами одягу для занять йогою.

Роналду таємно одружився з Джорджиною, – ЗМІ

Щоправда, цього разу Джорджина фотографувалась без верхнього одягу, тож підписники навряд зосередяться на заняттях йогою, побачивши світлину.

Нагадаємо, 20 листопада ЗМІ повідомили, що Роналду та Джорджина таємно одружились та скромно відсвяткували урочисту подію.

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‍️[email protected]

Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio)

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Теги
Дружини футболістів Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія Джорджина Родрігес
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