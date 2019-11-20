Роналду таємно одружився з Джорджиною, – ЗМІ

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / Фото з відкритих джерел

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив покінчити зі своїм своєрідним холостяцьким життям.

Роналду одружився зі своєю коханою Джорджиною Родрігес в Марокко, повідомляє Novella 2000.

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Пара вирішила не афішувати про подію та скромно відсвяткувати. За інформацією видання, Джорджина перебуває у складних стосунках з матір'ю португальського нападника.

Кріштіану та Джорджина почали зустрічатись у 2016-му. Через рік Родрігес народила доньку, також пара виховує ще трьох дітей Роналду.

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