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Дівчина дня: чарівна українська тенісистка, яка вболівала за Реал у дебютному матчі Луніна

20:13 1239 Читать на русском
Дівчина дня: чарівна українська тенісистка, яка вболівала за Реал у дебютному матчі Луніна
Ангеліна Дімова / фото: Instagram

"Футбол 24" знайомить вас з Ангеліною Дімовою – молодою тенісисткою, яка народилась в Україні та підтримує мадридський Реал.

Ангеліна Дімова народилась та провела дитинство в Україні, проте зараз разом з батьками проживає у США. Займається тенісом під егідою ITF Juniors, 4 квітня їй виповнилось 18. Дівчина є активним користувачем соцмереж – лише в Instagram у неї практично 100 тисяч підписників.

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До чого тут футбол, спитаєте? Все просто – Ангеліна вже кілька років вболіває за мадридський Реал. Українка була присутня на поєдинку мадридців проти Манчестер Юнайтед, який відбувся у США 1 серпня 2018 року в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Саме в тому матчі голкіпер збірної України Андрій Лунін дебютував за Реал, який і підтримувала дівчина.

Тенісистка вживу переглядала і поєдинок між Баварією та Манчестер Сіті, а також регулярно відвідує інші спортивні події. Зокрема, займалась хіп-хоп танцями та стала призеркою чемпіонату світу.

В одному із своїх постів в Instagram вона назвала Чорноморець найкращим клубом України – її малою батьківщиною є Одеса, а в дитинстві дівчина відвідувала матчі "моряків".

Теги
Світ Реал Мадрид Реал Мадрид Статті Дівчина дня Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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