Девушка дня: очаровательная украинская теннисистка, которая болела за Реал в дебютном матче Лунина

"Футбол 24" знакомит вас с Ангелиной Димовой – молодой теннисисткой, которая родилась в Украине и поддерживает мадридский Реал.

Ангелина Димова родилась и провела детство в Украине, однако сейчас вместе с родителями проживает в США. Занимается теннисом под эгидой ITF Juniors, 4 апреля ей исполнилось 18. Девушка является активным пользователем соцсетей – только в Instagram у нее практически 100 тысяч подписчиков.

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При чем здесь футбол, спросите? Все просто – Ангелина уже несколько лет болеет за мадридский Реал. Украинка присутствовала на поединке мадридцев против Манчестер Юнайтед, который состоялся в США 1 августа 2018 года в рамках Международного кубка чемпионов. Именно в том матче голкипер сборной Украины Андрей Лунин дебютировал за Реал, который и поддерживала девушка.

Теннисистка вживую просматривала и поединок между Баварией и Манчестер Сити, а также регулярно посещает другие спортивные события. В частности, занималась хип-хоп танцами и стала призером чемпионата мира.

В одном из своих постов в Instagram она назвала Черноморец лучшим клубом Украины – ее малой родиной является Одесса, а в детстве девушка посещала матчи "моряков".