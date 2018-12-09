Есеола: У збірній України я буду не гіршим за будь-кого

Український нападник Кайрата Адерінсола Есеола розповів, чи підсилив би він збірну України.

"Чому мене не викликають до збірної України? За якимись мірками чемпіонат Казахстану – не показник. Однак, я вважаю, що це не так. На даний момент, думаю, чемпіонати України та Казахстану приблизно на одному рівні.

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Чи сильніший я за тих, кого викликають у збірну? Яремчук – хороший нападник. Бесєдін? Без коментарів. Кулача я не вважаю нападником. А Борячука я не знаю.

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Чи підсилив би я збірну України? Я не можу судити. Однак гірше за будь-кого я точно не буду. В цьому році, в нинішній формі", – сказав Есеола у програмі "Моя гра з Аллою Бублій".