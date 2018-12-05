Дружина екс-гравця збірної України продемонструвала ідеальну фігуру після пологів та шокувала своєю місячною зарплатою

Дружина хавбека луганської Зорі Дмитра Хомченовського Юлія у соцмережі Інстаграм ділиться пікантими фото та цікавими фактами із життя.

"Ось моя зарплата у листопаді. І мені не соромно, більш того – я пишаюся собою! 2 800 гривень – для когось мало, для когось багато, для когось вечеря в ресторані, а для когось – місячний бюджет. Для одних купити купальник на відпочинок, а для інших – бюджет усього відпочинку.

Для моєї родини 2 800 гривень – це два походи у супермаркет за продуктами, два тижні нашого харчування. Кожен сам обирає, де йому працювати. Але я знаю одне – я отримала рівно стільки, скільки працювала".

Також Юля ділиться секретом ідеальної фігури після пологів:

"Коли я народила, то не виставляла фото, тому що хвалитися було нічим. Жила я тоді за кордном, і ніхто мене не бачив. Можливо, для когось 57 кг – це мало, але при моїй нормальній вазі 49 кг – я відчувала себе тістечком.

Через рік я налагодила харчування і сон, і тільки тоді мої тренування принесли результат! Тому я вірю, що найголовніше у боротьбі із зайвою вагою – правильне харчування".

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