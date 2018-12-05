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Дружина екс-гравця збірної України продемонструвала ідеальну фігуру після пологів та шокувала своєю місячною зарплатою

13:39 1470 Читать на русском
Дружина екс-гравця збірної України продемонструвала ідеальну фігуру після пологів та шокувала своєю місячною зарплатою
Юлія Хомченовська

Дружина хавбека луганської Зорі Дмитра Хомченовського Юлія у соцмережі Інстаграм ділиться пікантими фото та цікавими фактами із життя.

"Ось моя зарплата у листопаді. І мені не соромно, більш того – я пишаюся собою! 2 800 гривень – для когось мало, для когось багато, для когось вечеря в ресторані, а для когось – місячний бюджет. Для одних купити купальник на відпочинок, а для інших – бюджет усього відпочинку.

Для моєї родини 2 800 гривень – це два походи у супермаркет за продуктами, два тижні нашого харчування. Кожен сам обирає, де йому працювати. Але я знаю одне – я отримала рівно стільки, скільки працювала".

Також Юля ділиться секретом ідеальної фігури після пологів:

"Коли я народила, то не виставляла фото, тому що хвалитися було нічим. Жила я тоді за кордном, і ніхто мене не бачив. Можливо, для когось 57 кг – це мало, але при моїй нормальній вазі 49 кг – я відчувала себе тістечком.

Через рік я налагодила харчування і сон, і тільки тоді мої тренування принесли результат! Тому я вірю, що найголовніше у боротьбі із зайвою вагою – правильне харчування".

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ВОТ МОЯ ЗАРПЛАТА ЗА НОЯБРЬ! И мне не стыдно,более того - я горда собой‍♀️! 2800... для кого-то мало,для кого-то много, для кого-то ужин в ресторане,для кого-то месячный бюджет; для одних купить купальник на отдых, а для других купить весь отдых. Для моей семьи 2800 - это два похода в супермаркет за продуктами, две недели нашего питания! А у моей мамы,например,месячная зарплата чуть выше 2800? на работе с ночными сменами и вредными условиями труда. Каждый сам выбирает где ему работать! Но я знаю одно - я получила ровно столько,сколько работала! Если хочешь дополнительный доход - напиши мне сегодня ,а уже завтра начнёшь зарабатывать!

Публикация от Юля (@_mis_kh)

Сообщение в Direct: «все ваши коктейли-фигня,я не похудела». И у меня в голове начинается просто взрыв?. Вот казалось бы уже везде сплошь и рядом мы видим,слышим про пп, и,казалось бы,только ленивый об этом не знает. Но нет. Начинаешь у человека спрашивать какой у него был рацион,и ответ тебя убивает. Ну на завтрак я пила коктейль, потом куриное филе,кофе,чай,на ужин также коктейль. И я такая вся деловая сижу на диете и жду чуда. Пройдёт диета,она снова будет наминать жареную картошечку и сетовать на коктейль. Да я не против жареной картошечки,я и сама ее люблю,но нужно понимать,что основная причина лишнего веса и некрасивой кожи именно в питании. Просто вот есть такие люди,у которых виноваты кто угодно,но только не они сами: звезды не так сошлись,бабка не так глянула-сглазила,друг плохое посоветовал. И потом конечно же виноват коктейль и человек,который порекомендовал (сволочь такая ради денег готов людям пихать фигню). Вы серьёзно? Вы действительно верите в «волшебную таблетку» и хотите так взять и по щучьему велению скинуть лишние кг? Так вы только скинете своё здоровье и деньги. Поймите,кто ещё не понял, коктейль - ваш помощник,ваша палочка-выручалочка если вы не успели,устали,забыли,лень приготовить. Он не отменяет полноценное,сбалансированное,разнообразное питание?!!не отменяет тренировки‍♀️!не отменяет уход за телом с помощью масел,скрабов,массажей. ️Я сейчас говорю только за те случаи,когда людям лень и они на себя забили‍♀️️Занимайтесь собой и облегчайте себе жизнь такими помощниками. Продолжение в следующем посте️

Публикация от Юля (@_mis_kh)

Видели беременную Юльчика? Обожаю это фото и готова смотреть на него вечно . Родив ребёнка,меня мучил один вопрос: « Почему, имея уйму времени до беременности,я им не пользовалась? И что я вообще делала?» Сейчас пытаюсь поскорее возобновить упущенную возможность Именно поэтому я в NL ? девочки,миленькие,давайте не тратить время попусту в Инстаграм,а расти и зарабатывать вместе️ я расскажу вам как! Жду ваши вопросики в Direct

Публикация от Юля (@_mis_kh)

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Збірна України Дмитро Хомченовський Дмитро Хомченовський Зоря Зоря Дружини футболістів Дівчина дня
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