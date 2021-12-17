Лондонці розписали нічию з ліверпульцями у поєдинку 17-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Челсі – Евертон на Футбол 24.

Челсі мав грандіозну перевагу, завдав вп'ятеро більше ударів і створив 6 явних гольових моментів. Однак Евертон вистояв на Стамфорд Брідж. На гол Маунта "іриски" відповіли результативним стандартом.

Челсі не дотиснув Евертон і відстав від лідера АПЛ – героїчний Пікфорд і невезіння Тухеля

Можна говорити про мінікризу в команді Тухеля, а можна віддати належне голкіперу збірної Англії. Джордан Пікфорд врятував Евертон 9 сейвами. Господарі награли щонайменше на три голи, але пробили Пікфорда лише раз.

Після чергової втрати очок Челсі програє лідеру АПЛ вже 4 пункти, а через два тижні – поєдинки з Ліверпулем і Манчестер Сіті.