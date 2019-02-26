Дитятьєв потрапив до символічної збірної 23-го туру Екстракляси

Англія — 26 лют 31
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Евертон в гостях розгромив Кардіфф, Лестер виявився сильнішим за Брайтон: 28 тур АПЛ, матчі вівторка
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Лестер офіційно призначив Роджерса головним тренеромАнглія — 26 лют 683
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Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літакаАнглія — 26 лют 1298
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Справжні Кепи: Мессі конфліктує з тренером, Де Россі відмовляється виходити на поле й інші заміни з несподіваним фіналомСвіт — 26 лют 2003
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"Після матчу з Барселоною мій батько заплакав". Голеадор Динамо 90-х, трансферу якого в АПЛ завадив ЛобановськийІнтерв’ю — 26 лют 5331