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Дитятьєв потрапив до символічної збірної 23-го туру Екстракляси

26 лютого 22:03 103 Читать на русском
Дитятьєв потрапив до символічної збірної 23-го туру Екстракляси
Олексій Дитятьєв / фото із соцмереж

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв потрапив до символічної збірної 23-го туру чемпіонату Польщі.

Олексій забив єдиний і переможний м'яч у матчі його команди проти Ягеллонії.

Дитятьєв голом приніс Краковії 7-му поспіль перемогу в Екстраклясі

В нинішньому сезоні Дитятьєв зіграв за Краковію 21 матч відзначився одним забитим голом, його клуб має в своєму активі 36 очок та перебуває на 7 місці у таблиці.

Теги
Українці за кордоном Світ Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв Краковія Краковія Польща
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