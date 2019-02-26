Дитятьєв потрапив до символічної збірної 23-го туру Екстракляси

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв потрапив до символічної збірної 23-го туру чемпіонату Польщі.

Олексій забив єдиний і переможний м'яч у матчі його команди проти Ягеллонії.

Дитятьєв голом приніс Краковії 7-му поспіль перемогу в Екстраклясі

В нинішньому сезоні Дитятьєв зіграв за Краковію 21 матч відзначився одним забитим голом, його клуб має в своєму активі 36 очок та перебуває на 7 місці у таблиці.