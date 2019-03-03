Дитятьєв не допоміг Краковії врятуватись у результативній перестрілці з Плоцьком

Відбувся черговий поєдинок поєдинок 24-го туру польської Екстракляси Плоцьк – Краковія.

Чеміпонат Польщі, 24-й тур

Плоцьк – Краковія – 3:2

Голи: Кусвік, 23, Борисюк, 49, Фурман 90+2 (пен.) – Айрам, 59 (пен.), Піщек, 71

Вилучення: Дзвігала, 58, Стефанчик, 87

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Вже до 50-ї хвилини господарі оформили для себе комфортну перевагу в 2 м'ячі, але Краковія не мала наміру просто так здаватись і змога відквитати два голи, скориставшись чисельною перевагою. Після 87-ї хвилини Плоцьк вже грав удев'ятьох і навіть з такими кадровими проблемами зміг дотиснути суперника наприкінці матчу.

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв провів на полі весь матч, але зумів "відзначитись" лише жовтою карткою.

Після поразки Краковія перебуває на 6-й сходинці турнірної таблиці Екстракляси, Плоцьк – 15-й.

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